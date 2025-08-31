След катастрофата до Враца: Има загинал, а други двама са с тежки наранявания

© Facebook/Diana Russinova Тежката катастрофа, която стана край Враца по-рано днес, взе жертва.



Припомняме, че тази сутрин на път I-1 (Е79) в района между Бели извор и Враца лек автомобил "Мерцедес" навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска в насрещно движещ се автовоз. Вследствие на удара, колата се завърта и удря идващият зад него автомобил "Дачия".



От Областната дирекция на МВР потвърдиха за "Фокус", че 38-годишен турски гражданин, водачът на Мерцедеса, е издъхнал в болницата, след като е бил откаран там от екипи на Спешна помощ.



Другите двама пострадали са настанени в лечебно заведение с травми, няма данни да са с опасност за живота.