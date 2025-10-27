Сподели close
Трима са пострадалите, след като кола падна от мост на бул. "Цариградско шосе", в началото на бул. "Александър Малинов" в София.

Сигналът за инцидента е подаден снощи в 23.49 часа. На мястото са били изпратени три линейки. Пострадалите са на 19-годишна възраст, съобщиха от БНТ.

Те са получили камшични удари, травми на главите и комоцио.

Спешните екипи са ги транспортирали до ВМА.