Трима младежи са пострадалите, след като кола падна от мост на бул. "Цариградско шосе", в началото на бул. "Александър Малинов" в София. Това съобщиха за "Фокус" от ВМА. Пострадалите са на 19-годишна възраст.

Инцидентът е станал късно вчера. На мястото са били изпратени линейки, като спешните екипи са ги транспортирали до ВМА.

По неофициална информация младежите са получили камшични удари, комоцио травми на главите. В лечебното заведение те са били прегледани и освободени, съобщиха от ВМА.