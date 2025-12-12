Сподели close
Предстои организацията "Малко българско училище" да се срещне с представители на МОН. Причината за срещата е, че субсидията на "Малко българско училище в Чикаго" беше прекратена. 

Като причина от просветното ведомство посочиха пред ФОКУС, че неделното училище е обект на уронващи престижа и авторитета действия. Подробности за предприетите действия все още не са известни. 

"Към този момент все още не разполагаме с конкретните обвинения, на което се базира решението", заяви пред ФОКУС изпълнителният директор Георги Петров.

"От понеделник (8.12), сме в пряк контакт с Министерство на образованието и организираме среща, в която да дискутираме ситуацията и потърсим решение", коментира още той.

Учебният процес протича нормално и в двете училища. Всички планирани допълнителни дейности също се изпълняват по график. Училищата разполагат с достатъчен финансов резерв за нормалното завършване на учебната година. От понеделник, сме в пряк контакт с Министерство на образованието и организираме среща, в която да дискутираме ситуацията и потърсим решение. 

"Искаме да ви информираме, че в рамките на открития диалог с Министерството на образованието и науката в близките дни ще проведем среща с представители на министерството", обявяват от организацията.

По думите им на срещата ще продължи обсъждането на партньорството между "Малко българско училище" и МОН. Ще бъдат засегнати всички текущи теми, които са важни за общността.

"Убедени сме, че заедно ще намерим най-доброто решение за всяка от тях.

Ще ви държим в течение за резултатите и следващите стъпки веднага след срещата", пишат от училището. 

ФОКУС припомня, че от организацията подчертават, че субсидията от МОН е жизненоважна – тя покрива значителна част от разходите за преподаватели, материална база и поддръжка на учебния процес. Като организация с нестопанска цел училището не генерира печалба и разчита на държавната подкрепа, за да осигурява качествено обучение по български език, история и география.