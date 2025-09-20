След кибератаката в няколко европейски града: Няма данни за промяна в полетите на летището в София

© Няма данни за промяна в полетите на летище "Васил Левски" в следствие на кибератаката, която засегна на няколко летища в Европа, съобщиха за "Фокус" от столичното летище.



Припомняме, че Терминал 2 на летище Дъблин е евакуиран поради "предупреждение за сигурност". Други големи летища в Обединеното кралство и Европа бяха засегнати от кибератака, принуждавайки авиокомпаниите да забавят и дори да отменят полети. Засегнати са летищата в Лондон, Брюксел и Берлин.