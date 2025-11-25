Софийска градска прокуратура привлече към наказателна отговорност десет обвиняеми за организирана престъпна група за подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават страната в нарушение на закона, след съвместна акция с Главна дирекция "Борба с организираната престъпност“.Досъдебното производство е образувано още на 17.12.2024 г. с постановление на прокурор при СГП за престъпление по НК. Разследването е възложено на разследващ полицай от ГДБОП под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура.Специализираната акция е проведена преди два дни, на 23 ноември, и реализирана съвместно от ГДБОП, Главна дирекция "Национална полиция“ , Главна дирекция "Гранична полиция“, Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) и Държавна агенция за национална сигурност (ДАНС), под ръководството на СГП. В международен план участие взеха представители на Европол, SELEC и румънската гранична полиция.В хода на операцията, след разрешение от Софийски градски съд (СГС), дадено по искане на СГП, са извършени претърсвания и изземвания на територията на София и Перник, разпитани са свидетели. В два от наетите от сирийски граждани апартаменти в София са открити 25 нелегални мигранти от Сирия, Иран и Ирак, сред които жени и деца. Иззети са веществени доказателства - телефони, лаптопи, радиостанции, флашпамети и др., както и сумата от около 50 000 евро.Събраните доказателства наблюдаващият прокурор в СГП е оценил като достатъчни за наличието на обосновано предположение за съпричастност на десет лица към престъпна дейност. Двама от обвиняемите са привлечени като ръководители и осем като участници в организирана престъпна група, действала от началото на 2022 г. до 23 ноември тази година на територията на България. Тя е създадена с користна цел и с цел да вършат престъпления, свързани с подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават страната в нарушение на закона.Спрямо всички обвиняеми прокурор в СГП е постановил задържане за срок до 72 часа.Разследването по случая продължава.