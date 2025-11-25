След мащабна полицейска акция: Разбиха престъпна група за каналджийство, иззета е сума от 50 000 евро
©
Досъдебното производство е образувано още на 17.12.2024 г. с постановление на прокурор при СГП за престъпление по НК. Разследването е възложено на разследващ полицай от ГДБОП под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура.
Специализираната акция е проведена преди два дни, на 23 ноември, и реализирана съвместно от ГДБОП, Главна дирекция "Национална полиция“ , Главна дирекция "Гранична полиция“, Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) и Държавна агенция за национална сигурност (ДАНС), под ръководството на СГП. В международен план участие взеха представители на Европол, SELEC и румънската гранична полиция.
В хода на операцията, след разрешение от Софийски градски съд (СГС), дадено по искане на СГП, са извършени претърсвания и изземвания на територията на София и Перник, разпитани са свидетели. В два от наетите от сирийски граждани апартаменти в София са открити 25 нелегални мигранти от Сирия, Иран и Ирак, сред които жени и деца. Иззети са веществени доказателства - телефони, лаптопи, радиостанции, флашпамети и др., както и сумата от около 50 000 евро.
Събраните доказателства наблюдаващият прокурор в СГП е оценил като достатъчни за наличието на обосновано предположение за съпричастност на десет лица към престъпна дейност. Двама от обвиняемите са привлечени като ръководители и осем като участници в организирана престъпна група, действала от началото на 2022 г. до 23 ноември тази година на територията на България. Тя е създадена с користна цел и с цел да вършат престъпления, свързани с подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават страната в нарушение на закона.
Спрямо всички обвиняеми прокурор в СГП е постановил задържане за срок до 72 часа.
Разследването по случая продължава.
Още по темата
/
След мащабна полицейска акция: Разбиха престъпна група за каналджийство, иззета е сума от 50 000 евро
15:03
Европол пусна видео на спецоперацията на ГДБОП, при която бяха иззети ценности за над 100 млн. евро
21.11
Акция срещу трафик на артефакти разкри иззети ценности за над 100 млн. евро: Задържани са 35 лица в България
20.11
Пореден ден, в който пияни и дрогирани се качиха зад волана – скучната статистика, която трябва да присъства в новините
30.10
Акция в Русе и София: Четирима са задържани за разпространение на фентанил и други синтетични наркотици
17.10
Разбиха организирана престъпна група за контрабанда на китайски стоки, ощетила държавата с над 30 млн. лв.
16.10
Още от категорията
/
Петко Минков убил спящия си внук и жена си с незаконна пушка, пълна мистерия около мотивите му
24.11
Семейството, разминало се на косъм с шофьора, карал в насрещното на АМ "Тракия": Зад нас имаше автобус и камион!
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.