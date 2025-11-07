След оспорвани дебати: Парламентът с окончателно решение за "Лукойл"
По този начин държавата ще може да назначи особен търговски управител, който ще упражнява правата на акционера в руската рафинерия "Нефтохим" в Бургас.
Вносители са депутатите от "ДПС-Ново начало", ИТН, ГЕРБ-СДС и БСП - Станислав Анастасов, Павела Митова, Делян Добрев и Иван Ибришимов.
По-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира в кулоарите на парламента:
"Отдавна предвидихме, че "Гънвор" няма да купи активите на "Лукойл", тъй като имам много повече информация от останалите".
Опозицията се ядоса, защото преди да влезе в зала проектозаконът беше гласуван в извънредно свикана енергийна комисия, чието заседание продължи едва 30 секунди. Когато те отишли до залата на комисията в посочения час, установили, че управляващото мнозинство вече е приело промените без тях, тъй като часът бил изместен за по-рано от утвърдения.
Припомняме, че промените бяха внесени, след като компанията "Гънвор" обяви, че се отказва от покупката на всички чуждестранни активи на "Лукойл". Отказът дойде, след като САЩ обявиха, че фирмата е марионетка на Русия и санкциите няма да бъдат свалени, преди Владимир Путин да се откаже от войната си срещу Украйна.
