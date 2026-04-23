Борислав Сарафов ще бъде отново в Национална Следствена Служба като неин директор и заместник-главен прокурор по разследването. Това съобщи пред журналисти Стефан Петров от Прокурорската колегия.

ФОКУС припомня, че вчера след подадената от Борислав Сарафов оставка, за и.ф. главен прокурор беше назначена Ваня Стефанова. Тя бе избрана след като прокурорската колегия на ВСС отправи запитване.

Петров заяви, че няма как Сарафов да се кандидатира за и.ф. главен прокурор. "След шест месеца само Магдалена Лазарова може да замести Ваня Стефанова, като, ако след 6 месеца няма титуляр и госпожа Лазарова желае даде съгласие, евентуално. Ако не желае ще бъде назначен следващият по старшинство прокурор във ВКС", подчерта той.

По думите ще бъде разгледано дисциплинарното производство срещу Сарафов евентуално през следващата седмица. "Не знам кога точно е решил да подаде оставка, но знаех, че има готовност. Вчера просто беше депозирано решението, било е взето по-рано", заяви Стефан Петров.

Според него политически натиск към ВСС винаги е имало.

"Готови сме с правилата за отстраняването на члена на ВСС Йордан Стоев. Днес вероятно процедурата ще бъде задвижена. Те не са нещо ново, подобни са тези, когато трябваше да разгледаме случая с главния прокурор Иван Гешев. Правилата са на базата и на правилата за дисциплинарна дейност в Прокурорската и Съдийската колегия", поясни Петров.