Днес в 18:10 часа е въстановено движението в междугарието Царева Ливада – Трявна. Информацията съобщиха от Национална компания "Железопътна инфраструктура" за ФОКУС.

Припомняме, че по-рано днес пътнически влак №40123 (Горна Оряховица 11:35 - Стара Загора 14:34) бе отмененен в участъка Царева ливада - Трявна. Причината за това бе паднала скална маса върху железния път, а пътниците трябваше да бъдат превозени с автобус.

Скалната маса, паднала върху релсите, което причинило и дерайлиране на бързия влак Русе - Пловдив вчера.