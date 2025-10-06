ЗАРЕЖДАНЕ...
|След пропадналия мост край Царево: АПИ се задейства, въвеждат временен обход
Припомняме, че пътният експерт Диана Русинова сподели, че мостът вече веднъж е бил ремонтиран при предното наводнение преди две години.
Веднага след оттичането на водите експерти на АПИ извършиха оглед и първоначална оценка на щетите. В момента се работи по изготвяне на проект и изграждането на временен обходен път, който ще осигури свързаността на селата Кости, Кондолово и Българи с общинския център Царево. Дотогава трафикът ще преминава по общински пътища през Царево – Бродилово – след това отново по пътя Царево – Малко Търново, както и по третокласния път III-907 Босна - Визица. Движението се регулира от "Пътна полиция“.
Подготвя се и документацията по възлагане на проектирането и строителство, както и строителния надзор при изграждането на ново мостово съоръжение на мястото на компрометираното. Предвид неотложността на работата по моста, дейностите се изпълняват по програмата за аварийни строителни дейности на Агенцията, която позволява по ускорена процедура за започнат строително-монтажни работи по моста. Всички дейности ще се извършват в максимално кратки срокове, за да бъде възстановено нормалното движение и достъпът на жителите от засегнатия район.
Съществуващият мост е изграден през 1960 г., в съответствие със стандартите, актуални към момента на строителството му. Устоите му са изпълнени с каменна зидария, без пилотно укрепване, което е и основната причина конструкцията да бъде компрометирана вследствие на високата водна вълна. До момента на съоръжението не е извършван основен ремонт. Частично ремонтиран е през 2023 г. като текуща дейност за подобряване на състоянието му.
