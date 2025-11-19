Благомир Коцев.
И допълват: "Решението на ВКС е взето в незабавен порядък, днес следобед. Основният мотив е липсата на установен депутат по делото и процесуални действия по привличането му като обвиняем, както и фактът, че всички свидетели и обвиняеми по делото са от Варна".
Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев и останалите четирима подсъдими. Варненският съд трябва да се произнесе по искането за промяна на мярката на Благо от 7 ноември.
Близки уточняват, че защитата му е поискала такова преразглеждане още в досъдебната фаза, но вместо това прокуратурата е "избързала" да внесе обвинителен акт, заради което Благо е бил преместен в затвора.
"Вече втора седмица е лишен от нов шанс да получи свобода. Истината е, че политическият заговор срещу Благо се разпадна при първия допир с професионализма на висшите магистрати, а стихийността на събитията е само потвърждение за абсурда на делото в София, което се оказа най-обикновена фасада за политическа саморазправа", коментират близки.
И добавят: "Благо не бива да прекарва и минута повече в ареста. Варна очаква своя кмет на работното си място, а семейството му – да го види жив и здрав у дома".
След решение на ВКС: Конвоират Благомир Коцев във Варна до дни
©
Още по темата
/
Лена Бориславова: СГС най-накрая прогледна, че не е изначално компетентен да разглежда делото срещу Благомир Коцев
15:35
"Продължаваме Промяната" за Коцев: Правосъдието не може да бъде използвано като инструмент за политически натиск!
17.11
Доц. д-р Емил Радев за дебата в Европарламента: Той хвърли за пореден път петно върху България
23.10
Дебат в Европарламента заради ареста на Благомир Коцев: "Ако изгубим демокрацията в България, губим самата България"
22.10
Кирил Петков за делото "Коцев": Съдия Андрей Ангелов каза истинските доводи и те ще бъдат изложени в Европейския парламент
16.10
Адвокатът на Коцев: За пореден път държавното обвинение бе укорено, че събира единствено и само нему угодни доказателства
16.10
Още от категорията
/
Румъния увеличава вноса на ток, в България тецовете ни спасяват: Ако въглищните централи бъдат изключени, борсовите цени могат да скочат с 60-80%
09:49
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.