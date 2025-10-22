Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
След седмица липса на кворум - ще заседава ли парламентът днес?

Очакванията и заявките от последните дни са, че днес в Народното събрание депутатите ще съберат кворум и да стартира нормалнен работен процес. 

До труса в управлението се стигна, след като от ГЕРБ поставиха редица въпроси към своите коалиционни партньори, включително дали да има промяна във формулата на управление. 

Припомняме, че през вчерашният ден с писмена позиция от ГЕРБ и ИТН обявиха, че искат Наталия Киселова да бъде сменена с ротационен председател. На този етап БСП запазват мълчание.

Все още не ясно дали "ДПС - Ново начало" ще влязат официално в управлението. 

Що се отнася до министерските оставки – те не са на дневен ред, заявиха част от министрите.