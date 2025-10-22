ЗАРЕЖДАНЕ...
След седмица липса на кворум: Ще заседава ли парламентът днес?
© Булфото
Очакванията и заявките от последните дни са, че днес в Народното събрание депутатите ще съберат кворум и да стартира нормалнен работен процес.
До труса в управлението се стигна, след като от ГЕРБ поставиха редица въпроси към своите коалиционни партньори, включително дали да има промяна във формулата на управление.
Припомняме, че през вчерашният ден с писмена позиция от ГЕРБ и ИТН обявиха, че искат Наталия Киселова да бъде сменена с ротационен председател. На този етап БСП запазват мълчание.
Все още не ясно дали "ДПС - Ново начало" ще влязат официално в управлението.
Що се отнася до министерските оставки – те не са на дневен ред, заявиха част от министрите.
