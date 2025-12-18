Красимир Вълчев, министъра на културата Мариан Бачев и министъра на младежта и спорта Иван Пешев.
Сигналът е с настояване за незабавно разпореждане на проверки във всички училища в страната за наличие на неправомерно поставени камери в тоалетни помещения и съблекални към физкултурни салони.
В документа народните представители посочват, че при тях са постъпили множество уведомления от граждани, според които случаят със 138-мо училище не е изолиран и подобни практики съществуват и в други учебни заведения, особено на територията на град София. По думите им това поражда сериозно обществено безпокойство и съмнения за системно нарушаване на правата и личното пространство на деца и ученици.
Скандалът с "Проф. Васил Златарски“ стана обществено достояние след като беше установено наличието на десетки камери, поставени в санитарни помещения на училището. Случаят предизвика силна обществена реакция, а компетентните органи започнаха разследване, при което устройствата бяха иззети. Последваха действия от страна на институциите, включително уволнение на директора от заеманата длъжност, задържане за 72 часа под стража и образуване на досъдебно производство.
Становищата на Комисията за защита на личните данни и на Държавната агенция за закрила на детето са категорични, че поставянето на камери в санитарни помещения и съблекални е недопустимо и представлява тежко нарушение на правото на личен живот и достойнство, особено когато става дума за непълнолетни лица.
Този случай е показателен за дълбоките пропуски в системата и ясно показва необходимостта от създаване на регистър на лицата, извършили сексуални престъпления срещу деца, за който "Възраждане“ отдавна настоява.
След скандала с камерите в тоалетните: "Възраждане" иска проверка във всички училища
