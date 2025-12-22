Сподели close
Репортерът Стоян Георгиев обяви във Facebook, че напуска bTV след 18 години работа в телевизията. Съобщението му идва след позицията на bTV, в която телевизията информира, че се разделя с журналистката Мария Цънцарова.

Цънцарова до миналата седмица водеше сутрешния блок на медията.

"Време е за истинска промяна. Тази сутрин написах молбата си за напускане на бТВ, а преди малко я входирах. След 18 години в бТВ и почти 25 в журналистиката поемам по нов път", написа той. 

Георгиев заяви, че си търси работа. 

"Наскоро завърших курс за електически инсталции и вече съм сертифифициран електротехник. Използвам тази публикация, за да споделя, че си търся работа. Не само като електротехник. Това, в което вярвам е почтеността, без значение каква професия имаш. Вярвам, че да започнеш отначало, е възможно на всяка възраст".

Репортерът изрази благодарност към колегите си и изрази подкрепата си към Мария Цънцарова.

"Тя има цялото ми уважение като професионалист и човек", заключи журналистът.