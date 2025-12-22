Съобщението му идва след позицията на bTV, в която телевизията информира, че се разделя с журналистката Мария Цънцарова.
Цънцарова до миналата седмица водеше сутрешния блок на медията.
"Време е за истинска промяна. Тази сутрин написах молбата си за напускане на бТВ, а преди малко я входирах. След 18 години в бТВ и почти 25 в журналистиката поемам по нов път", написа той.
Георгиев заяви, че си търси работа.
"Наскоро завърших курс за електически инсталции и вече съм сертифифициран електротехник. Използвам тази публикация, за да споделя, че си търся работа. Не само като електротехник. Това, в което вярвам е почтеността, без значение каква професия имаш. Вярвам, че да започнеш отначало, е възможно на всяка възраст".
Репортерът изрази благодарност към колегите си и изрази подкрепата си към Мария Цънцарова.
"Тя има цялото ми уважение като професионалист и човек", заключи журналистът.
