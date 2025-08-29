След снощния инцидент със загинала жена: Социалният министър разпореди проверка на дома в Огнен

© По разпореждане на министъра труда и социалната политика Борислав Гуцанов екип на Агенцията за качеството на социалните услуги извършва проверка в Дома за пълнолетни лица с деменция в карнобатското село Огнен, където възникна пожар снощи.



Целта на проверката е да се установи дали персоналът на социалната услуга е спазил нормативните процедури за качество и дали е предприел необходимите мерки за осигуряване на безопасността на настанените в дома хора.



Те са евакуирани и са в безопасност. Предприети са действия за уведомяване на техните близки. Община Карнобат е осигурила изхранването на хората чрез домашен социален патронаж.