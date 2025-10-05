Новини
След трагедията във Варна: Диана Русинова поиска оставките на...
Автор: Елиза Дечева 16:00
© Булфото
виж галерията
Пътният експерт Диана Русинова коментира случая във Варна, при който по време автомобилно състезание днес, един човек загина, а други осем бяха ранени.

Русинова поиска оставките на президента на Автомобилната федерация на България Калоян Станчев и на председателя на СБА Емил Панчев. 

Човек от публиката загина по време на състезание организирано от Автомобилна федерация на България, чрез предоставения им лиценз от Съюз на Българските Автомобилисти.

Настоявам за незабавната оставка на Калоян Станчев и Емил Панчев, които с безразсъдните решения, които вземат през последните години не само, че съсипаха българския автомобилен спорт, но некомпетентността им днес доведе до смърт.

Настоявам Министерство за младежта и спорта да извърши проверка по случая и най-накрая да отнеме лиценза на аматьорите в спорта. Това далеч не е първият смъртен случай при състезание организирано от АФБ. Призовавам българските състезатели да не рискуват живота си като вземат участие в опасните състезания организирани от АФБ.

По-рано от министърът на младежта и спорта разпореди незабавна проверка на АФБ и организацията на проведеното рали. 

Спортният директор на състезанието Планинско изкачване "Аладжа манастир“ – Варна 2025 Слави Славов каза, че мястото, където е станал инцидентът, е бил забранен за публика. Той предположи, че хората може да стигнали до там през гората. 




Бащата на Сияна за тежката катастрофа на АМ "Хемус": Намушкан от мантинела, така загина той
Бащата на Сияна за тежката катастрофа на АМ "Хемус": Намушкан от мантинела, така загина той
12:29 / 03.10.2025
Пътната обстановка в Русенско е влошена, има сигнали за десетки паднали дървета
Пътната обстановка в Русенско е влошена, има сигнали за десетки паднали дървета
09:51 / 03.10.2025
С летни гуми в пороен дъжд: Какво да правим, ако колата ни не е готова за зимата
С летни гуми в пороен дъжд: Какво да правим, ако колата ни не е готова за зимата
09:01 / 03.10.2025
Икономист: България е шампион на Балканите по цени на хранителни стоки!
Икономист: България е шампион на Балканите по цени на хранителни стоки!
11:19 / 03.10.2025
Александър Джартов: За съжаление все още нямаме достъп до вилна зона "Черниците"
Александър Джартов: За съжаление все още нямаме достъп до вилна зона "Черниците"
10:02 / 03.10.2025
Асен Василев: В момента Сарафов е в ролята на клошар, който харчи по 1 млрд. лв на година за Прокуратурата
Асен Василев: В момента Сарафов е в ролята на клошар, който харчи по 1 млрд. лв на година за Прокуратурата
12:36 / 03.10.2025
Съветник на МВР министъра: Тези дъждове не са обикновени, 400 литра в рамките на 3 часа е нещо историческо!
Съветник на МВР министъра: Тези дъждове не са обикновени, 400 литра в рамките на 3 часа е нещо историческо!
21:28 / 03.10.2025
