В 11.50 ч. беше възстановено движението на влаковете между Гурково и Твърдица. Това съобщиха от Национална компания "Железопътна инфраструктура“.Припомняме, че от вчера вечер поради повреда на контактната мрежа, вследствие на ураганен вятър, бе преустановено движението на влаковете в междугарието Гурково – Твърдица, част от Подбалканската железопътна линия (София – Карлово - Бургас).Незабавно бяха сформирани аварийни екипи на ДП НКЖИ, а пътниците от засегнатите влакове се превозваха с автобуси в участъка Твърдица – Дъбово.