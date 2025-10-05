© виж галерията Имаше пострадал мъж със съчетана травма и едно момиче, което беше с почти ампутиран крак. Трима човека закарахме ние в Спешното отделение на "Св. Анна", другите трима бяха откарани в "Св. Марина". Това заяви Веселин Николаев, шофьорът на линейката, откарала в болница загиналия 60-годишен мъж на автомобилното състезание край Варна, предаде репортер на "Фокус".



По думите му не е ясно какво е състоянието на другите пострадали към момента.



Той разкри, че с екипа му са закарали мъжа контактен. "Всичко се направи в линейката, отзовахме се много бързо тук, изкарахме хората от пропастта", каза той.



Николаев съобщи, че с приоритет е било момичето, което е било в безсъзнание. Тя е била първа качена в линейка и изпратена в Спешното отделение на "Св. Анна". "Натоварихме другият човек в тежко състояние, като в последствие разбрахме, че е починал", сподели още той.



И добави, че пилотът на автомобила не е пострадал.



