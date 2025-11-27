Три лица са арестувани, единият е италиански гражданин, а петима полицаи са пострадали. Това обяви на брифинг директорът на СДВР Любомир Николов пред журналисти, предаде репортер на"Имаме трима задържани за хулигански действия, единият е италиански гражданин. Другите двама са опитали да увредят автомобил на НСО и да се саморазправят с лице с имунитет", каза той.На задържаните са им образувани досъдебни производства и се очаква Софийска районна прокуратура да им повдигне обвинения.По думите му са повредени 3 полицейски автомобила, установени са материални щети, но за момента не е ясно в какъв размер.По отношение на разпространените кадри на полицая, който се плези и демонстрира непрофесионално отношение, Николов обяви:"Видях клипчето с плезещия се полицай. Аз не мога да кажа дали изразява някаква реакция спрямо конкретно лице или дали провокира, предстои да извършим проверка", коментира той.Николов категорично обяви, че охраната на протеста е осъществена само с щатни полицейски служители."Не е имало служители на "Делта гард", категоричен бе той и допълни, че има трима пострадали протестиращи, които са без сериозни наранявания.