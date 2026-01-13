Координационният център за еврото с брифинг днес. Очаква се оттам да изнесат нови данни за динамиката на цените на пазара у нас след въвеждането на новата валута.Координационният център за еврото беше създаден в последните дни на 2025 г.Междувременно за 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с увеличението на цените, наложение са и санкции.Проверки на НАП и КЗП продължават в цялата страна.