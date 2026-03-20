Случаят "Петрохан" продължава да предизвиква обществен интерес, а нова информация по казуса се появява почти ежедневно. Разплита ли се случаят или се заплита още повече. 

Най-новата информация насочва вниманието към изоставени сгради в района на прохода "Петрохан", тя се разпространява във Facebook от страница, носеща името на Ивайло Калушев - кой я администрира не е ясно

В публикацията показваща сградите се уточнява, че информацията е получена на лично съобщение, в което се твърди, че изоставените сгради се намират по историческия път през Петроханския проход, югоизточно от спомената в разследването чешма. 

В този район, според официалната информация, са били забелязани джипове и АТВ-та, показани по-рано по време на брифинг.

Авторът на публикацията твърди, че превозните средства са се насочвали именно към тези сгради и са се връщали оттам. По думите му никой не е коментирал съществуването им, нито дали сградите са били обект на проверка от разследващите органи.

Подчертаваме, че гореспоменатата информация не е потвърдена от властите и към момента е обект единствено на публикации в социалните мрежи без известен автор.