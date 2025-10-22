ЗАРЕЖДАНЕ...
Слънчева сряда с температури между 16 и 21 градуса
© НИМХ
Над планините облачността ще е предимно значителна и на места около и след обяд в западните дялове на Стара планина и масивите в Югозападна България ще превали дъжд, по най-високите части – сняг. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 6°.
Сутринта на места по Черноморието видимостта ще бъде намалена. През деня ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Още по темата
/
Meteo Balkans: Внимание!
18.10
Отново студ в България
14.10
Още от категорията
/
Образователен медиатор: Мерките срещу насилието не се изчерпват с видеонаблюдение и охрана на сградите
21.10
Социолозите измериха, че общественото напрежение у нас влиза във фаза "трудно контролирани рискове"
21.10
Проф. Рачев: Ще започне гирлянда от средиземноморски циклони. Месецът може да бъде култов по отношение на количеството валежи
21.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.