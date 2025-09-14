ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Слънчево в неделя, но предстоят валежи
В планините преди обяд ще е предимно слънчево с разкъсана средна облачност, а високите планински върхове и била ще бъдат обхващани и от облаци. От обяд от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в масивите от Западна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В ниските планински части ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, а по най-високите - до умерен от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 23°, на 2000 метра - около 14°.
По Черноморието преди обяд ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалее и ще се установява слънчево време. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 698
|предишна страница [ 1/117 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гледат мерките на задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе
08:54 / 12.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: