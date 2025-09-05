Слънчево време в петък, в Русе до 33 градуса

© Днес ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Над Източна България ще има временни увеличения на облачността, по-значителни преди обяд. Ще духа слаб, в Източна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 28° и 33°, в Русе до 33°, сочи прогнозата на НИМХ.



В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 15°.



По Черноморието ще преобладава слънчево време, преди обяд с по-значителни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.