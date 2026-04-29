Министърът на земеделието ми докладва за скандални загуби на веригата магазини "Магазин за хората", която беше създадена като политическо алиби - рафтовете са празни, сметките са на червено, а шефовете си угаждат със заплати за хиляди евро - незнайно защо тази сутрин се разбягаха. Това заяви министър - председателят Андрей Гюров преди началото на едно от последните заседания на кабинета на "Гюров", предаде репортер на ФОКУС.

Припомняме, че тази сутрин ръководството на "Магазин за хората" ЕАД подаде оставка. Като основна причина се посочва "продължителната липса на институционален диалог от страна на ръководството на Министерството на земеделието и храните, както и липсата на ясна управленска посока и подкрепа от принципала“.

Гюров определи веригата магазини като "схема за празни рафтове и пълни джобове". По думите му това все повече прилича на държавно финансиран експеримент "за източване".

"Виждали сме фалити по "Магнитски", искаме да знаем дали става дума за нов такъв. Гражданите не плащат данъци, за да финансират" магазините на човека“ и да виждат как 10 милиона изтичат в канала, а рафтовете стоят празни“, заяви Гюров и заяви, че това е "поредната витрина на провала на един модел, който гражданите свалиха с протести".