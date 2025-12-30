Служители от ТД Митница Русе задържаха 100 кг японски чай при проверка на товарен автомобил
При задействане на транзитна декларация митнически инспектори осъществяват физически контрол на товарен автомобил, пътуващ от Германия към Турция с деклариран товар за износ "сирене“. Инспекторите забелязват, че част от превозваните кашони са различни, а при отварянето им установяват, че вместо обявената стока в пет от кашоните има сребристи вакуумирани пликове с приложени към тях документи за пратка от Япония за получател в Германия.
Съдържанието на пликовете, всеки по 20 кг, съответства на описанието в документите - насипен чай матча, премиум качество. Запитан защо и тези документи не са били приложени при стартирането на транзита, шофьорът обяснил, че не е присъствал на товаренето и няма информация за товара.
Според документите чаят с нетно тегло 100 кг е на стойност около 12 000 лева или 6135 евро, но по пазарни цени на дребно такова количество се търгува за около 100 000 лева или 51 000 евро.
