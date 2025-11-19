Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
Според нея, ако тя остане на сегашното ниво, "рискуваме да попаднем в ситуация на недостиг на квота и съответно невъзможност на работодателите да предоставят ваучери за храна“ през последните месеци на 2025 година.
Всяка година се увеличава потреблението на ваучери и броя на служителите, които ги получават. Като всяка година с натрупване има леко увеличение както на броя на служителите, така и на сумата, която работодателите предоставят.
В момента максималната сума на ваучерите в България е 200 лева, което след приемането на еврото ще стане "102 евро и 26 цента“. Обущарова подчерта, че това е най-ниската стойност в ЕС и призова тя да бъде увеличена поне до 150 евро. Тя посочи, че редица държави вече са предприели стъпки:
"В Румъния сумата беше увеличена с 12% до 189 евро. В Белгия също увеличиха, а най-висока е сумата във Франция е около 300 евро на месец.“
Представителката на асоциацията категорично отхвърли опасенията, че работодателите ще се откажат:
"Сумата на ваучерите е една придобивка и за работодателите, тъй като те също реализират спестяване от нея. Ние имаме подкрепата на работодателските организации, както и на синдикатите. Това е една от малкото теми, по които те имат съгласие, а именно че тази сума е добре да бъде увеличена", каза тя пред телевизия Euronews.
По отношение на прехода към еврото Обущарова обясни, че електронните ваучери ще бъдат "просто конвертирани“ на 1 януари, докато хартиените ще останат валидни до изписания срок и ще се "конвертират в евро на касата“.
В момента ваучери за храна получават около 835 хиляди работещи, като обхватът включва основно малки и средни предприятия. Обущарова подчерта значението на мярката за служителите:
"Ние имаме много проучвания, че служителите одобряват тази социална придобивка. Тя е една от топ придобивките в България. Те я искат по време на интервюта за работа“
По думите ѝ има положителни сигнали от политически партии, че увеличението може да бъде включено между двете четения на бюджета.
