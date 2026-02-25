Ангелина Бонева е освободен досегашният председател на УС на Агенция "Пътна инфраструктура“ инж. Йордан Вълчев.
Инж. Стоян Николов ще изпълнява длъжността председател на Управителния съвет на АПИ до назначаване на титуляр.
До момента инж. Николов беше член на Управителния съвет, съобщава МРРБ.
Смениха шефа на АПИ
©
Още от категорията
/
Силви Кирилов отхвърли твърденията за десетократно завишени цени при обществената поръчка за скринингови тестове
19:05
Министър Трайков: България е на прага да завърши ключови етапи от изграждането на Вертикалния газов коридор на своя територия
17:35
Адв. Емануил Йорданов: С новата кадрова политика на служебното правителство е трудно да се каже какво ще се случи с директорите на областни дирекции на МВР
16:01
Кабинетът "Гюров" предложи индексации на заплати, увеличаване на социални плащания и разходи на общините да се финансират до приемането на Бюджет 2026
15:24
Костадинов Костадинов за отхвърленото вето на Йотова: Това е голяма победа за българската държавност
15:00
Зафиров: Ветото не е отхвърлено от 8 депутати от БСП, а от 123 народни представители, които не са забравили Конституцията, в която са се клели
14:31
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.