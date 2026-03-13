Смениха трима заместник-директори на СДВР
Освободени от постовете са старши комисар Лъчезар Колев, старши комисар Мирослав Данаилов и старши комисар Добромир Брешков. На тяхно място са назначени старши комисар Николай Пелтеков, старши комисар Кристиян Тонев и Емилиян Петков.
Тримата и досега са работили в системата на вътрешното ведомство. Тонев е бил началник на 4 РПУ, Пелтеков - началник сектор "Престъпления, свързани с МПС", Петков - зам.-началник на сектор "Специализирани полицейски сили".
Преди това бяха освободени ръководителите на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, Главна дирекция "Национална полиция“ и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност“.
Със заповед на вътрешния министър Емил Дечев бяха сменени и директорите на 25 от общо 28 областни дирекции на МВР.
