Дори преди фактурите ни да започнат да идват само в евро, почти всеки месец се изненадваме от сметката за телефон. Уж, тарифният план ни е стабилен, включва всичко, от което се нуждаем като – неограничени минути и неограничен интернет, но … почти всеки месец плащаме различна сума. Честно казано до едно време търсех грешката, после престанах, защото на глава с монополистите не се излиза. Дори е правилно да не ги наричаме монополисти, защото специално в телекомуникационните услуги се твърди, че има конкуренция, а изборът на мобилен оператор си е наш. Конкурентната среда, обаче не съществува, а типично по български си казваме "всичките са един дол дренки“.Въпреки, всички тези изводи направени от, решихме да ви запознаем с възможните причини за по-високата сметка, посочени и разписани от един от мобилните оператори:– Превишаване на месечното потребление на минути и MB– Използване на услуги извън включените в тарифния план или закупените допълнителни пакети– Изпратени SMS-и за паркиране– Изпратени SMS-и за гласуване в игри, предавания и други– Абонамент за игри и услуги за забавлениеРазговори, използван мобилен интернет и/или изпратени SMS-и в роуминг*– Разговори с международни номера– Разговори с номера 0700– Закупени нови устройства или аксесоари в последния месец, които се появяват сега в сметката ви– Промяна в тарифния ви план или добавяне на нова услуга– Изтекъл промоционален период, след който започва да се прилага стандартна цена*Данните за роуминг пристигат със закъснение от операторите в съответната страна, в която сте пътували. Това може да доведе до начисляване във вашата фактура на пера, които се отнасят за по-стар период. Бихме искали да ви уверим, че не ви таксуваме два пъти.Такива са техните обяснения, върви търси, кое от изброените си превишил/нарушил! "Ще си плащаме като попове“, защото на глава няма да излезем, заключаваме от