Сметката за телефон: Ще си плащаме като попове, защото с монополистите на глава няма да излезем
Въпреки, всички тези изводи направени от ФОКУС, решихме да ви запознаем с възможните причини за по-високата сметка, посочени и разписани от един от мобилните оператори:
Ако фактурата ви е по-висока от обичайната сума, която плащате, това може да се дължи на една или повече причини от изброените по-долу:
– Превишаване на месечното потребление на минути и MB
– Използване на услуги извън включените в тарифния план или закупените допълнителни пакети
– Изпратени SMS-и за паркиране
– Изпратени SMS-и за гласуване в игри, предавания и други
– Абонамент за игри и услуги за забавление
Разговори, използван мобилен интернет и/или изпратени SMS-и в роуминг*
– Разговори с международни номера
– Разговори с номера 0700
– Закупени нови устройства или аксесоари в последния месец, които се появяват сега в сметката ви
– Промяна в тарифния ви план или добавяне на нова услуга
– Изтекъл промоционален период, след който започва да се прилага стандартна цена
*Данните за роуминг пристигат със закъснение от операторите в съответната страна, в която сте пътували. Това може да доведе до начисляване във вашата фактура на пера, които се отнасят за по-стар период. Бихме искали да ви уверим, че не ви таксуваме два пъти.
Такива са техните обяснения, върви търси, кое от изброените си превишил/нарушил! "Ще си плащаме като попове“, защото на глава няма да излезем, заключаваме от ФОКУС.
