Сметната палата ще проверява как се дава допълнителното материално стимулиране (ДМС) във ведомствата.Одитната институция ще проверява спазен ли е законът и вътрешните правила при определяне на ДМС в публичния сектор и адекватен ли е размерът на бонусите. Новият акцент в одитната дейност се поставя с планирани одити за съответствие на финансовото управление, включени в Програмата на Сметната палата за 2026 г., която бе приета на 17 декември 2025 г.Стартът на проверките за ДМС, които ще се добавят към останалия обхват на одитната задача, започва в две министерства – на спорта и на културата. Законосъобразността на бонусите ще се проследи също в Комисията за защита на потребителите, както и в седем средни училища в градове в Южна България - "Кузман Шапкарев“ - Благоевград, Шесто ОУ "Св. Паисий Хилендарски“ - Кюстендил, СУ "Патриарх Евтимий“ - Пловдив, Езикова гимназия "Бертолт Брехт“ - Пазарджик, СУ "Иван Вазов“ - Стара Загора, Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково, СУ "Св. Св. Кирил и Методий“ - Бургас и Профилирана гимназия с преподаване на западна езици "Захарий Стоянов“ - Сливен.Общият брой на планираните за следващата година одити е 473, като 380 от тях са нови, а 93 са преходни и работата по тях продължава.При одитите за съответствие се проверяват системите за финансово управление и контрол и управленските решения във връзка с организацията, планирането и отчитането на бюджетните и другите публични средства и дейности в одитираната организация. Одитните екипи ще влязат на проверка в министерствата на младежта и спорта, на околната среда и водите и на туризма, ще анализират дейността на Главна дирекция "Строителен контрол“ в ДНСК.Предвидено за проверка е съответствието при финансовото управление на община Варна, като ще се проследи поемането и усвояването на общинския дълг, който нараства през последните години и ще се провери спазен ли е законът и нормативните актове при провеждането на обществени поръчки.Във връзка с тежките наводнения през последните години, които унищожиха имущество и дори взеха човешки жертви, Сметната палата търси отговор на причините – предвиждат се одити, свързани с контролните дейности на басейновите дирекции в България във връзка със състоянието и проводимостта на речните легла - в Дунавски, Черноморски, Източно- и Западнобеломорски район.Ще се направи и одит за съответствие при възлагането и изпълнението на общински концесии на общините Пловдив, Раднево и Сливен, която дейност не е проверявана повече от 10 г. .Одитните екипи ще проверяват ефективна ли е дейността по регистрация на пътните превозни средства от органите на Министерството на вътрешните работи, как се управляват дейностите по предотвратяване на бедствия, причинени от пожари и какви мерки се предприемат за възстановяване на последиците от тях, дейностите по развитие и надграждане на Националната здравно-информационна система, администрирана от Министерството на здравеопазването за периода 2023-2026 г. и ефективността на мерките за обвързано с производството подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци.Ще бъде завършен одитът за осигуряването на достъп до питейна вода на населението в условия на засушаване – проблем, който има голяма обществена значимост: около 3% от населението в България през последните години живее в режим на водоснабдяване поради недостиг на вода, същевременно загубите на вода поради амортизираната водоснабдителна мрежа са средно около 60%, като на някои места надхвърлят 80 на сто.Ще бъдат проверени също изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост, както и мерките за насърчаване на младежите към физическа активност и спорт.Сред новите одитни задачи е управлението и контрола на общинските публични предприятия, на които е възложено задължение за извършване услуги по обществен транспорт на територията на Столична община. Сред проблемите там е недостигът на водачи, полагането на извънреден труд близо три пъти повече от законоустановения максимум, тежки условия за работа, лошо състояние на част от трамваите и автобусите. Сред мотивите за одита се посочва и наличието на дисбаланси в политиката на възнагражденията, предизвикали протести, вследствие на които столицата остана без наземен градски транспорт в продължение на 6 дни през май 2025 г.Планиран е одит и на общинското дружество "Софекострой“, чиято дейност е с висока обществена значимост, тъй като е водещо в областта на събирането и транспортирането на отпадъци и извършването на комунални дейности на територията на Столична община. Предвид създалата се криза със сметоизвозването в някои столични квартали, Столична община възложи на "Софекострой“ ЕАД почистването на повече райони. В същото време "Софекострой“ отчита отрицателен финансов резултат през последните две години, заради което СОС спешно му отпусна паричен заем в размер на 9 млн. лева за закупуване на допълнителна техника във връзка с допълнително възложените за почистване райони.За одит е предвидена и "Александровска болница“ – най-старата и една от най-големите в страната, която отчита отрицателни финансови резултати и високи нива на задлъжнялост. Към 30 юни 2025 г. дружеството притежава 42 броя имоти с обща балансова стойност над 35 млн. лева.През 2026 г. ще бъде извършен и одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за президент и вицепрезидент на Република България.