Сметната палата съкрати с 18% администрацията на КПК
©
С цел оптимизиране на организационната структура и повишаване на ефективността на работата, председателят на Сметната палата Димитър Главчев предложи да се закрият 14 щатни длъжности от общата администрация на закритата КПК, като така се намаляват от 79 на 65 щатните бройки, вливащи се в администрацията на Сметната палата.
Три от щатовете – на председателя и на двамата членове на КПК, които преди промените в ЗСП бяха изборни длъжности, се закриват. Съкращават се 11 незаети щатни бройки за длъжности, които са сходни със съществуващи в администрацията на Сметната палата.
През 2025 г. съставът на администрацията в Сметната палата бе намален с 10 на сто в рамките на административна реформа, предприета от председателя Димитър Главчев. Целта на промените е по-ефективно управление на публичните средства и обновяване на кадровата политика.
Сметната палата насочва усилията си към укрепване на одиторския капацитет с акцент върху привличането на млади специалисти.
За периода от 1 януари 2025 г. до 5 март 2026 г. одитната институция е обявила 25 броя конкурсни процедури за заемане на 187 свободни щатни бройки. Класираните кандидати са 48, назначени са 31 служители.
Обявени и в процес на провеждане са още седем конкурса за заемане на общо 53 свободни щатни бройки.
Още по темата
/
Калин Стоянов: Г-н "Бях точен с парите" - Иван Демерджиев както винаги не пропусна да вметне нещо по мой адрес
07.03
Производителите на плодове и зеленцуци искат спешна среща с новия министър –продължава източването на европейски и национални средства
20.02
Още от категорията
/
Делян Пеевски: Внасяме промени в Закона за бюджета на ДОО, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността
08:50
Иван Ченчев след "Непокорна България": Целите ни се разминаха, не съм се отказал от политиката
08.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Първан Симеонов: Румен Радев и ПП-ДБ са във взаимноизгодна позици...
22:44 / 08.03.2026
Петър Витанов: Румен Радев олицетворява надеждата за промяна на с...
22:11 / 08.03.2026
Теодора Георгиева: Ходила съм няколко пъти в "Осемте Джуджета", з...
22:11 / 08.03.2026
Калин Стоянов: В МВР се извършва най-бруталната политическа чистк...
20:41 / 08.03.2026
Запрянов: Българска територия не се използва за подпомагане на оп...
18:33 / 08.03.2026
Министър Нейнски: България осъжда атаката срещу цивилни обекти на...
17:31 / 08.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.