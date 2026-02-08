По непотвърдени данни смъртта на тримата души, открити в кемпер в гората над Враца, е причинена от огнестрелни рани, съобщи БНР.По-рано днес бе открит изоставен кемпер в гориста местност над Враца, край връх Околчица. По неофициална информация в него са намерени три тела - на издирваните Ивайло Калушев и другите двама, както и огнестрелно оръжие. Предполага се, че откритият кемпер да е същият, който се издирва по случая "Петрохан" и е свързан с изчезването на Ивайло Калушев.Припомняме, че с издирвания Калушев бяха още 15-годишния Александър Макулев и 22-годишния Николай Златков.