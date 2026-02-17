Снеговалеж на АМ "Хемус". Шофьори съобщиха в социалните мрежи за силен сняг на АМ "Хемус" в района на тунел "Витиня".От АПИ предупредиха за тежки зимни условия по пътищата в страната през следващите дни. Очакванията на метеоролозите са за значителни валежи от дъжд, като за днес е обявен оранжев код за валежи от дъжд в 11 области, а с понижаване на температурите, той ще преминава в сняг. За утре, 18 февруари, прогнозите са в цялата страна дъждът да премине в сняг.