Снеговалежът на АМ "Тракия" е интензивен. Шофьори споделят кадри в социалните мрежи от участъка преди тунел "Траянови врата" в посока София. 

От тях се вижда, че пътното платно не е много добре почистено. Температурите днес предразполагат към заледяване. ФОКУС ви съветва да шофирате с повишено внимание и подготвени за зимните условия автомобили.