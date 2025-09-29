Сняг много близо до България! Изкараха снегорините!

© Meteo Balkans Сняг е завалял много близо до България, а именно в съседна Румъния.



Кадрите са от Трансалпина, съобщава Meteo Balkans.



Припомняме, че температурите паднаха рязко в последните няколко дни. Синоптици прогнозират и сняг по високите части на планините в България до дни.