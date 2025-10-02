Сняг заваля на хижа "Алеко" на Витоша

© Facebook Сняг заваля във високите части София. Пейзажът на Хижа "Алеко" на Витоша побеля тази нощ. Снегът вече е зачнал да трупа.



Кадри от зимна Витоша споделят гражданите в социалните мрежи.



"Честит първи сняг от х. "Алеко" (1810 м.н.в.). Утре сутрин се очаква снежната граница да падне с още около 1000 м.", пишат те.