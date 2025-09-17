Собственик на агенция: Има някаква несигурност, не знаем какво ще се случи с цените на недвижимите имоти

© Sofia24.bg Депозитите на домакинствата в българската банкова система са достигнали над 94 млрд. лева към края на юли 2025 г. Това показват данните на Българската народна банка. На този фон се наблюдава, че приемането на еврото води до инвестиции "на сляпо" с цел презастраховане.



Успяват ли да спестяват, къде влагат и финансово грамотни ли са българите?



Изводът на финансовите консултанти от работата с клиенти е, че българинът не умее да спестява дългосрочно.



"Финансовият консултант може да планира целите на едно семейство, дали образование на детето, или покупка на жилище и пенсиониране, за които малко хора се замислят", коментира финансовият консултант Гергана Стоева пред Bulgaria ON AIR.



Влиянието на еврото върху ходовете ни



С приближаването на приемането на еврото се увеличават страховете и опитите за инвестиция.



"Има някаква несигурност. Не знаем какво ще се случи с цените на недвижимите имоти. Голяма част от хората очакват те да се повишат. Може да има някакви регулаторни промени, които също не могат да се предвидят към текущия момент", посочи собственикът на агенция за недвижими имоти Лидия Иванова.



Пазарът на имоти



На този фон обаче, много са и хората, които въпреки това влагат парите си в имоти. Експертите смятат, че от 1 януари 2026 г. предстои охлаждане на пазара.



"Не смятам, че ще има апокалипсис", отбеляза Иванова.



"Да се обърнат към експерти, които да могат да планират в едно домакинство разходите и приходите, да ги насочат в правилните потоци - инвестиции в акции, злато, имоти, финансови инструменти, които е най-важно да са диверсифицирани", добави Стоева.



Относно евентуална промяна в лихвите, прогнозите сочат, че в страната ни те ще се запазят като най-ниските в ЕС.