Собственик на бензиностанция: Сметката за гориво може да се плаща в комбинация с евро и лева, но има условие
Според Ангел Димитров, който е собственик на малка бензиностанция в Монтана, хора с торби, пълни със стотинки, са идвали да зареждат гориво. "Вероятно са имали дребни спестявания и тъй като вече нямат нужда от тях, тръгнаха да се освобождават от монетите. Това е малко неприятно и в тежест за работниците, но все пак са платежно средство", посочи той пред NOVA.
Относно готовността за новата валута и възможните притеснения, Димитров посочи, че влизането в еврозоната е твърде голямо събитие, за да бъде помрачено. "Неминуемо ще възникнат казуси, които ще трябва да разрешаваме на момента, но ще се справим с общи усилия. Получихме стартов пакет от евромонети и банкноти от обслужващата ни банка. Трудно е да се прецени какви количества ще са необходими, преценихме да не блокираме средства, закупувайки твърде рано голямо количество евро. След полунощ системата ни е автоматично настроена да премине в режим на работа в новата валута", съобщи бизнесменът.
По думите му сметката за гориво може да се плаща в комбинация с евро и лева, но за тази цел трябва да бъде предупредено, за да се пресметне общата стойност в евро. Той поясни, че от 1 януари на колонките ще се изписва единствено стойността на зареденото гориво в евровалутата.
