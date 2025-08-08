ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Собственик на обменни бюра за фалшивото евро: Светлосенките не се променят, а са нарисувани, както и да завъртите банкнотата, те си стоят статични
В същото време чейндж бюрата вече отчитат първа сериозна вълна за обмяна на евро, а очакванията им са интересът да се засили в последния момент - т.е. след септември. И алармират - забелязват все повече фалшиви левове. От МВР предупреждават, че очакват опити за злоупотреби в малките населени места.
Месеци преди да започнат да обменят левовете в евро, в пощенския клон в казанлъшкото село Енина вече получават въпроси.
"Започнаха да питат дали ще обменяме, дали ще има такса, и се притесняват, че чуват за фалшиво евро", посочи пред NOVA Ралица, касиерка в пощенския клон.
А по-възрастни жители на селото потвърдиха, че са силно притеснени да не ги залъгват с фалшиви банкноти.
Диляна обаче е оптимист.
"Смятам, че от въвеждането на еврото няма да възникнат проблеми. Ако възникнат такива, ще са от хората. Какво толкова? Сменя се валутата. Претърпяхме деноминация преди 20 години, не виждам никаква промяна от това, че ще въведат евро", сподели тя.
В София обменните бюра уверяват - готови са да посрещнат наплива от хора, и успокояват, че риск от дефицит на евробанкноти няма.
"Има достатъчно евро и ще има достатъчно евро и след 2026-та година. Така че няма причина да бързате, няма за къде да бързате, ще има достатъчно евро", увери собственикът на верига обменни бюра Макс Баклаян.
Той предупреди обаче, че засега няма завишаване на фалшивите евробанкноти, а на фалшивите левове.
От чейндж бюрата съветват - има ясни знаци, които отличават истинските от фалшивите евро пари.
"Докоснете я внимателно, трябва да усетите релеф. Когато завъртим банкнотата, светлосенките се променят. При фалшивите банкноти те не се променят, а са нарисувани, както и да завъртите банкнотата, те си стоят статични", обясни Баклаян.
Въпреки това очакванията на силовото министерство е да има злоупотреби.
"Дано да не съм лош пророк, но си мисля, че определени групи лица, занимаващи се с този тип престъпления, ще опитват да ходят в по-малки населени места. Там да изпробват късмета си при хора, които не са добре запознати с вида на тази евробанкнота. Ще се опитат да са животновъди, като им закупуват животните, земеделци, които да им закупят земите - и така да ги вкарат в големи заблуди, които ще им нанесат сериозна материална щета", смята директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1361
|предишна страница [ 1/227 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
18:06 / 06.08.2025
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:21 / 07.08.2025
Наследниците се отърваха от апартамента на Денди
11:23 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: