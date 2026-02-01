Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
Идеята е на собственика на заведението Мартин Пенчев и съпругата му Ани. Според тях виртуалният свят е навлязъл прекалено дълбоко в ежедневието на хората-от банкирането и бизнеса до личното общуване.
"Искаме да върнем клиентите към по-естествена среда,да се насладят на храната, компанията и атмосферата, без екрани“, споделя пред NOVA Пенчев.
За да се възползват от отстъпката, гостите оставят мобилните си телефони в специална кутия на бара до края на посещението. Барманът в заведението разказва, че повечето клиенти приемат предизвикателството спокойно и рядко се връщат да проверяват устройствата си. Телефоните се взимат едва след поднасянето на сметката.
Инициативата стимулира хората да споделят впечатленията си от мястото и ястията, да обръщат повече внимание на вкусовете и да разговарят активно помежду си.
В духа на философията за по-малко виртуалност ресторантът е предприел и още една нестандартна мярка. За да ограничи модерната практика на селфита в санитарните помещения, там е изградена специална стена за снимки, оформена изцяло от книги.
