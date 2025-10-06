ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Собственикът на сейфа край Царево: Имаше не повече от 21 000 лв.
Това, което наш екип наблюдаваше през последните дни, граничеше със здравия разум – посред нощ, с фенерчета на телефоните си, хора изминали над 100 км, ровеха в купчини водорасли, газеха в морето, въоръжени със сопи и металотърсачи.
Докато се случваше това собственикът на потъналото имущество не спираше да помага с техника и работна сила за разчистване на критичните участъци.
"Потърсихме ви просто за да премахнем слухът, според който в този сейф – който първо, не е сейф, а каса, има 2 милиона лева, златни кюлчета…няма такова нещо. Вътре да е имало не повече от 21 хиляди лева. Наистина имаме ценни книжа, които са наши, на всичките ни камиони документите са вътре, те са 21/22 камиона, на багерите също. Това ни е ценно, друго ценно няма вътре. Злато има – на жена ми едни обеци, на внучката има два чифта обеци – и това е златото“, каза собственикът.
На всички багери и камиони големите талони са вътре – това ни интересува нас. Това ни беше архивът вътре – тази каса я ползвахме за архив, не за пари“, увери още той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 73
|предишна страница [ 1/13 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
13:15 / 05.10.2025
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина човек
14:14 / 05.10.2025
Пенчо Милков: Бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието
11:11 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: