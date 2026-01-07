Собственикът на танкера "Кайрос" преведе цялата сума за операцията по изтеглянето му
Сумата е постъпила по сметката на ИА "Морска администрация“, която координираше цялата операции и поиска възстановяване на всички разходи. Предстои парите да бъдат възстановени в държавния бюджет.
Очаква се собственикът на плавателния съд да предприеме необходимите действия по подготовка и извеждане на танкера от българските териториални води.
