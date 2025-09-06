Социален антрополог: Който е най-див и кръвожаден, той ще спечели

© NOVA NEWS След бруталния побой над полицейски началник в Русе, темата за нарастващата агресия сред младите хора отново излезе на дневен ред. В ефира на NOVA NEWS социалният антрополог Харалан Александров коментира тревожните тенденции в българското общество, като подчерта, че се намираме в период на сериозен социален и емоционален срив.



"Наблюдаваме вълна от агресия сред младите. След случая в Русе стана ясно, че всеки може да стане жертва – независимо от статута и позицията си“, посочи Александров.



По думите му става въпрос за провал не просто на институции, а на самата афективна система – способността на психиката да удържа агресията и да я преобразува в съревнование или във вербално изразяване.



"Това се случва все по-често. Това е не само родителски провал, но и провал на нашето разбиране за движещите сили на обществения живот“, подчерта експертът.



Според него фрустрацията на огромна част от обществото е основен източник на тази агресия, която се материализира най-видимо сред младите хора – чрез насилие, улични конфликти и липса на базова емпатия.



Александров подчерта, че оттук нататък въпросът е какъв подход ще възприеме държавата спрямо агресията у младежите: "Има два пътя – терапевтичният, при който разглеждаме младите като жертва на лоши социални обстоятелства и ги култивираме, или репресивният – с наказание и контрол.“



Според него, само със сила не може да се постигне промяна, защото проблемът е дълбоко вкоренен и изисква системен, дългосрочен отговор, включително в сферата на образованието, семейството и публичната среда.



- За протестите на "Възраждане“ и "Величие“: "Битка за лидерство в полето на регреса“



Александров коментира и текущите политически събития, включително протестите на "Възраждане“ и "Величие“.



"Битката за лидерство ще се развие в полето на регреса – тоест, който е най-див и кръвожаден, той ще спечели. За щастие, огромен процент от българското общество не е склонно да подкрепи радикално управление“, добави социалният антрополог.



Накрая Александров отбеляза, че въпреки насоченото внимание към еврозоната, истинската тревога на хората е другаде: "Това, което тревожи обществото, не е самото влизане в еврозоната, а страхът, че ще станем прекалено зависими от лидерството на Европейския съюз.“