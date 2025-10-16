ЗАРЕЖДАНЕ...
Социолог: Мостовете между Радев и ГЕРБ не са изгорени, а тези между него и Пеевски са несъществуващи
© Bulgaria ON AIR
Като виждаме реакциите и на Георг Георгиев - голяма част от анализаторите ни на БСП, едната възможност на политическата сцена е Пеевски да участва по-официално в това управление. Другата възможност е на Борисов да му е дошло да гуша. Това коментира социологът Юлий Павлов.
"За да спре подобно рейдърство, вероятно начинът е да се отиде на предсрочни избори, които Борисов може да предизвика", отбеляза той.
По думите му има много райони, в които "ДПС-Ново начало" превзема ГЕРБ.
Бившият евродепутат Петър Витанов заяви в ефира на Bulgaria ON AIR, че е все по-малко вероятно правителството на Росен Желязков да изкара пълен мандат.
"Тръгнали са по свлачището, все по-голямо е недоверието. Ремонт на кабинета е от друга страна. За тази гневна реакция на Борисов детонатор беше Пазарджик, рейдърство е точната дума", заяви Витанов.
Поисканата оставка на Киселова
Лидерът на ГЕРБ поиска смяната на председателя на парламента Наталия Киселова. Много е вероятно да има ротация и да бъде сменена с друг на поста.
"С такава фигура, която да бъде лоялна само на Борисов, най-малкото поравно на Борисов и Пеевски. Няма доверие в нея като потенциален министър-председател на служебен кабинет", коментира Витанов.
Къде се позиционира президентът Радев
Очакванията на Павлов са държавният глава да се включи в следващите избори.
"Най-логичният ход от страна на президента. Вероятно е да се яви на терена като лидер на политическа партия, водена от други с неговата подкрепа няма да е. Колкото повече време минава след изтичане на мандата му, толкова повече ще намалява подкрепата за него", смята той.
Прогнозите на социолога са Радев да получи 10-15% подкрепа при предсрочни парламентарни избори.
Той трябва да намери партньор. Друг освен ГЕРБ не би бил възможен, там мостовете не са изгорени, докато между Радев и Пеевски са несъществуващи", категоричен е Павлов.
Петър Витанов очаква в един момент партия на Румен Радев да излезе като първа политическа сила.
Още по темата
/
Трайчо Трайков: По-скоро кабинетът ще бъде преформатиран, моментът е по-особен заради първия бюджет в евро
17:34
Зафиров: Готови сме на разговори за запазването на правителството. На дневен ред са оставките на всички участници на БСП-ОЛ, не само на Киселова
17:07
Още от категорията
/
Сергей Иванов: Когато хората тръгват към промоция, много често тръгват към най-ниското качество
22:46
Доц. Станчев: България ще влезе в дългова криза при всички случаи, ако не се оправят тези неща
22:46
Министър Вълчев: По време на COVID пандемия започнахме изготвянето на Националния план за възстановяване и устойчивост, днес виждаме резултатите
21:20
Председателят на Българския фармацевтичен съюз: Цените на лекарствата не се определят от аптеките
12:12
Д-р Станимир Хасърджиев: Нашата здравна система се оценява като една от най-недостъпните в Европа
15.10
По-малко мазнини, захар и сол в училищния стол, наредбата за здравословно хранене на учениците вече е в сила
15.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.