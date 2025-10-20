ЗАРЕЖДАНЕ...
Социолог: Настоящата криза беше преодоляна, но няма гаранция, че такава няма да се повтори
© NOVA
Има много елементи, които се насложиха, и доведоха до това, което се случи на политическия терен през изминалата седмица, каза тя.
"Това, което каза Бойко Борисов, беше по повод резултатите в Пазарджик. ГЕРБ и лидерът на партията търсеха ситуация, в която да направят своят разказ на събитията. Имаше и резултати – Росен Желязков отмени заседанието на Министерския съвет, в Народното събрание спря да има кворум. Това беше опит ГЕРБ да докаже, че не е изяден и още е първа политическа сила и управлява", посочи още Славкова.
По нейни думи днес стана ясно, че "ДПС-Ново начало" ще продължи да работи по начина, по който е действало досега – като гарант за това мандата на това правителство.
Социологът каза още, че друго, което се е изяснило от действията на "ДПС-Ново начало", е, че формацията няма да подкрепи смяна на премиер, както и на част от министрите.
Славкова допълни, че вероятно ИТН няма да се съгласят с част от настоящите "договорки".
Тя обаче подчерта, че остава въпросът дали ще има смяна на министри, а също така и на председателя на Народното събрание.
Още по темата
/
Харалан Александров: Не виждам да има буйни страсти в управляващото мнозинство, по-скоро са разтревожени са опозицията и коментаторите
20:30
Политолог: Искането на Борисов за сваляне на Киселова е, за да се изключи възможност за премиер от обкръжението на Радев
18.10
Нидал Алгафари: Няма да има смени поне до Нова година – министрите ще останат тези, под въпрос е само съдбата на Наталия Киселова
17.10
Още от категорията
/
КЗК започва проверка на президентството заради медицинско оборудване, дарено от "Българската Коледа"
18:49
Илко Семерджиев: Има лекари с годишни доходи между 25 и 30 хил. лева, а други получават по 250-300 хиляди
18:24
Михаил Кръстев: Има реална опасност от вдигане на данъците, а това би се отразило пагубно върху българската икономика и бизнес
18:24
Георг Георгиев обяви, че България е готова да осигури въздушен коридор на Путин за срещата му с Тръмп в Будапеща, ако това е условието да има мир
18:15
Шарков: Здравната вноска трябва да се вдигне поетапно до 10%. Голяма част от нейната тежест се пада върху 1,67 млн. души
17:49
Евростат отново ни закопа: Два български региона регистрират най-ниски нива на БВП на глава от населението
16:28
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
15:58
ГИТ предупреди младежите
15:19
При срочен трудов договор: Предизвестието за прекратяване е по-дълго, ако не го спазите ще се наложи да си платите
15:18
"ДПС-Ново начало" към финансовия министър: Да се осигури ресурс за закупуване на автомобили на президентската администрация
14:56
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.