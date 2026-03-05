Социолог: Обясненията от институциите идват в обяснителен режим на вече събудени страхове, което е опасно
© NOVA NEWS
"Вътрешните теми винаги са били по-предпочитани и с по-голям резонанс в обществото, но в такива екстремни случаи, какъвто е сегашният с войната в Близкия изток и непосредственото усещане за заплаха, няма как тази тема да не резонира и в обществото“, коментира социологът пред NOVA NEWS.
Според Дариева политическите формации веднага са се определили, а разделителната линия е "за" и "против" действията на кабинета. Тя смята, че въпреки силния обществен отзвук темата за Иран няма да се превърне в основен акцент на предизборния дебат.
"Рационалните обяснения от институциите идват в обяснителен режим на вече събудени страхове, което е опасно, защото ерозира доверието в тях", констатира експертът.
Дариева коментира и посещението на министъра на отбраната Атанас Запрянов в партийната централа на ГЕРБ. Според нея това може да създаде нови политически противоречия.
Румен Радев - сив кардинал или редник
Според експертът очакванията към новия политически проект, свързан с президента Румен Радев, са високи, въпреки че програмата и кандидатите все още не са публично представени.
"Хората, които адресират очакванията си към Радев, в малка степен се интересуват от това каква точно ще бъде програмата му“, заяви социологът. Според Елена Дариева подкрепата за този проект на този етап е по-скоро емоционална.
По думите ѝ именно този емоционален вот може да се окаже ключов фактор за шансовете му на предстоящите избори.
Още по темата
/
Финансист: Какво би станало, ако след три месеца цената от 85 е 120 долара, а ние не сме купили и чакаме да ни свърши евтиният петрол?
05.03
Министерството на туризма с информация за извеждането на сънародниците ни от Обединените арабски емирства
05.03
"При извънредно положение винаги се евакуират първо жените и децата": Костадинов с остра критика към действията на правителството
05.03
Експерт: От първата оценка, която даде Съветът по сигурността при служебния премиер, личат много сериозни дефекти
05.03
МВнР с актуална информация за операциите по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран
05.03
Собственик на бензиностанция в Русе: Повишението на горивата за четири дни е около 14 евроцента на литър
05.03
Още от категорията
/
Промени в закона: Хората ще могат лесно да прекратяват договори за кредит, застраховка или допълнително пенсионно осигуряване
05.03
Д-р Михаил Далемски: Непочистеният зъбен камък атакува тъканите на сърцето и засяга бъбречната функция
05.03
Иво Конов: Програмите за обучение на мотористи не са променяни от години и са доста неадекватни
05.03
България участва и в третата фаза на eвропейската инициатива за проследяване на завършилите висшисти
05.03
Майката на Николай Златков към Слави Трифонов: Що за нахалство е да си позволявате да създавате тази песен
05.03
Социолог от "Алфа Рисърч": 32,6% от тези, които биха подкрепили Румен Радев, са бивши избиратели на БСП
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тази вечер с полет от Люксембург се прибира Теодора Георгиева, Де...
22:50 / 05.03.2026
Бивш министър: Ако това се случи, може да се очаква петролът и га...
21:52 / 05.03.2026
От енергийната комисия признаха: Компенсации за битовите протреби...
21:00 / 05.03.2026
Финансист: Какво би станало, ако след три месеца цената от 85 е 1...
20:34 / 05.03.2026
Министър Иван Христанов: Не съм се изплъзвал! Подготвен съм за ум...
19:39 / 05.03.2026
НЗОК е дала на прокуратурата случаите с хоспитализирани, посещава...
19:38 / 05.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.