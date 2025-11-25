Социолог за бюджета: Вероятността да има протест не е малка
Тя заяви, че е интересен моментът, в който този бюджет събра синдикати и работодатели, като и двете страни не го одобряват.
"Винаги за един протест е важно колко хора ще събере. Колкото по-мащабно изглежда, толкова по-силен натиск ще опита да окаже върху бюджета. Но тук е много важен и друг елемент - дали "Възраждане" ще се включат в този протест. ПП-ДБ ще присъстват. Да видим дали някаква симбиоза в контекста на този бюджет ще се получи между много силно разделената по принцип опозиция в Народното събрание. Така че това също ще бъде интересен акцент, който ще наблюдаваме в утрешния ден", коментира Славкова.
Тя обясни още, че повишаване на социалните разходи в бюджетите започва от Асен Василев като министър на финансите. След това нито едно правителство не поиска да "дръпне ръчната". "Така се стигна до този момент, в който бюджетът изглежда така, че никой не е доволен", обясни Славкова.
"Това не е бюджет на това правителство и не започва от това правителство, а започва години назад като част от политическата криза", допълни тя пред NOVA.
Отбеляза още, че управляващото мнозинство в случая изглежда много единно.
