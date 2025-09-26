Социолог за липата на кворум: Естествено е опозицията да се възползва

© За пореден ден депутатите не можаха да започнат работа в пленарната зала заради липсата на кворум.



"Десетки народни представители в момента са в чужбина и управляващите не са съобразили, че опозицията може да използва това и отказа да се регистрира. Опозицията се възползва от това, че управляващите не могат да подредят собствената си малка партия", заяви журналистът Людмил Илиев.







Чия е отговорността за кворума в НС



По думите на социолога Юлий Павлов кворумът е отговорност на всяка парламентарна група поотделно.



"Естествено е опозицията да се възползва. Може би още другата седмица ще има кворум. Хубавото на престрелките е, че и двете страни казват по някоя истина. България има тотално неразбиране, че предварителният арест не е наказание. Този човек е държан без никакви основания. Нормално е, че случаят стигна до Брюксел", допълни той за Bulgaria ON AIR, визирайки казуса с варненския кмет.



Протестите в подкрепа на Благомир Коцев



Крайна оценка като "политически затворник" няма да има ефекта, който "Продължаваме промяната" очаква, смята Илиев.



"Президентът не е казал нищо обидно. Има причина в момента толкова малко хора да излизат в защита на Благомир Коцев. Това е защото нещата са много морално двусмислени и повечето от хората предпочитат да не заемат крайни позиции. Предпочитат да се оттеглят и да видят как ще се развият нещата", обясни гостът.



Кой кой е в управляващото мнозинство



Според Павлов, Бойко Борисов е човек, който има усет и разбира нагласите на хората.



"Нормално би било влиянието на най-голямата партия да е най-голямо, а има сериозно съмнение да е така. Има други инструменти да въздейства на политиците. В това акционерно дружество, каквото е управляващото мнозинство, се влиза с определен дял. Той има по-голям от този дял", изтъкна социологът.